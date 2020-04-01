Сложности и испытания, оцениваемые только с человеческой точки зрения, страшны и безнадежны, но с Богом они не пугают.

Фото: Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в комментарии порталу «Православная жизнь».

«Верующим во Христа человек становится, когда осознает, что жить без Бога он не может. С той самой секунды человек уже не принадлежит себе, а принадлежит всецело Богу. И жизнь уже нельзя рассматривать как только земную. Жизнь во Христе не имеет временных границ и рамок, а плавно и мягко перетекает из земной плоскости в вечность, как река впадает в море», - сказал архиерей.

Он объяснил, как преодолеваются страхи.

«Сложности и испытания, оцениваемые только с человеческой точки зрения, действительно страшны, ужасны и безнадежны. Но те же испытания, пропущенные сквозь призму Божественного света, не пугают и не страшат, а являются частью удивительного пути, которым Христос нас ведет к Отчему Дому. Идем вместе, а значит все бушующие вокруг нас страсти и стихии только пугают и кажутся страшными и серьезными, на самом деле при первом же приближении они вдребезги разбиваются о ступни Его ног.

Так что не стоит спешить разорвать земные оковы, важно здесь научиться жить с Богом в радости, мире, полном доверии и любви. Ведь какими будут наши отношения с Ним в этой жизни, такими они запечатлятся и в вечности», - сказал владыка.

Митрополит Антоний рассказал, чего стоит бояться.

«Мы имеем уникальный шанс стать еще на земле другом Богу, Его верным собеседником, для этого нужно впитать море Божественного света, который даст искру новой жизни.

Жизнь с Богом – уже рай, где бы мы ни находились. Он всегда поддержит и даст правильный совет, наполнит радостью и светом, подарит Свою заботу и любовь. А вот чего и правда, надо бояться, так это утерять связь с Ним. Ужаснее этого нет ничего на свете», - подытожил он.