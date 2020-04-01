В сети доступен адаптированный текст службы «Стояние Марии Египетской» для домашнего чтения.
Фото из открытых источников
Об этом сообщает patriarchia.ru.
Последование подготовлено при участии мирян из Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции для совершения молитв в условиях карантина.
Текст службы в формате pdf доступен здесь.
Утреня четверга, которую называют «Стояние Марии Египетской» или «Мариино стояние», совершается в храмах один раз в году, в среду вечером на пятой седмице Великого поста. В этом году – 1 апреля. Это продолжительное богослужение, во время которого прочитывается целиком Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского и житие преподобной Марии Египетской – святой подвижницы, пустынницы, которая является образцом покаяния.
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