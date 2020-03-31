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Церковь допускает проведение пластических операций только в том случае, когда хирургическое вмешательство необходимо для здоровья человека.

Фото: скриншот видео

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в эфире программы «Церковь и общество».

«Необходимо понять, чем мотивировано это желание. Пластическая хирургия допустима в том случае, если человек родился с какими-то дефектами или получил их после рождения, и незначительное хирургическое вмешательство может помочь ему теснее войти в жизнь социума», - отметил митрополит Антоний.

 

Однако, по его мнению, в случае с современными тенденциями и стремлениями некоторых делать пластические операции, чтобы быть похожими на своих кумиров, священнику необходимо разобраться в мотивации человека пойти на оперативное вмешательство и дать подходящий для конкретной ситуации совет.

«Мы всегда должны понимать, что любое проявление внешнего характера выражает наше внутреннее состояние. И поэтому, что бы мы не делали, как бы не выражали свое желание быть красивыми, у нас всегда есть внутреннее измерение морального характера, христианских принципов. И это должно всегда быть для нас важным аспектом в наших внешних проявлениях», - заключил митрополит Антоний.

Как сообщалось ранее, митрополит Антоний объяснил, чем отличается исповедь от консультации психолога.
ForUm

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