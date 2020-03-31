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В Запорожской области в городе Орехов священник Украинской Православной Церкви освятил временный пункт скрининговой медицинской сортировки больных COVID-19, который расположен на территории Ореховской многопрофильной больницы интенсивного лечения.

Фото: Запорожская епархия

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт Запорожской епархии.

«Временный пункт скрининговой медицинской сортировки больных COVID-19 даст медицинским работникам возможность распределять пациентов в зависимости от степени тяжести и госпитализировать в больницу только тех больных, которые требуют круглосуточного медицинского наблюдения. Такая схема будет способствовать снижению рисков инфицирования на территории больницы для других пациентов», - сообщили в пресс-службе епархии.

Также протоиерей Анатолий Фесенко посетил больницу и освятил инфекционное отделение.

«С доверием к Господу нашему Иисусу Христу будем молиться Спасителю о помощи - и нам, и нашим родным, всем больным и тем, кто их лечит - чтобы дал силу и здоровье победить эту пандемию, достойно пройти связанные с ней испытания и укрепиться всем телесно и духовно», - призвали в епархии.

Как сообщалось ранее, Запорожская епархия Украинской Православной Церкви передала Запорожской областной клинической инфекционной больнице сертификат на сумму 46 тыс грн для ремонта аппаратов искусственной вентиляции легких, которые необходимые для лечения осложнений коронавируса Covid-2019.
ForUm

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