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В Черновицкой области священники Украинской Православной Церкви совершили автомобильный крестный ход против коронавируса с чудотворным образом Божией Матери «Боянская».

Фото: Черновицко-Буковинская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Черновицко-Буковинской епархии, духовенство с молитвами благословляло чудотворным образом Божией Матери все стороны света.

«Священники заехали в 23 села и доехали до КПП «Порубное» и «Черепковка». Жители Глыбоцкого района со слезами на глазах благодарили, что в их села завозили чудотворный образ и благословили их местность. Они верят, что Божья Матерь защитит их», - отметили в пресс-службе епархии.

Они сообщили, что румынское духовенство благодарило, что на пограничных постах наши священнослужители благословили чудотворным образом и их страну.

Также священники благословили Боянской иконой больницу в Глибоци.

«Остальную часть сел в воскресенье, 29 марта, объехали монахи Банченского Свято-Вознесенского монастыря. Молим и верим, что Божья Матерь сохранит нас от пандемии», - сообщили в епархии.
ForUm

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