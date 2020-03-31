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В Киеве цены на продукты первой необходимости выровнялись, а некоторые из них даже снизились. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

По его словам, специалисты отделения ежедневно лично мониторят торговые сети Киева.

«Итак, цены на продукты первой необходимости выровнялись, а некоторые из них даже снизились, и АМКУ приветствует такую ​​реакцию на открытие дела», – написал Хмельницкий.

Он также подчеркнул, что в последние 7 дней цены на основные продукты не растут (кроме некоторых импортных овощей и фруктов).

«Однако Киевское территориального отделение продолжит свое расследование для выяснения, кто же виноват в антикокурентних (похожих) действиях на рынке продовольственных товаров, которые привели к необоснованному и синхронному повышению цен в первой половине марта: поставщики (оптовики), или торговые сети, все вместе? В ближайшие дни КОТО АМКУ осуществит следующие процессуальные шаги - получение протокольных объяснений от потенциальных ответчиков по делу», – подытожил он.

Напомним, Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета открыло дело против поставщиков продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов Киева по факту существенного подорожания продуктов.
ForUm

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