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Треть граждан Украины, которые живут и работают в Польше, заявили о потере или существенном ограничении работы в связи с пандемией коронавируса.

Об этом свидетельствуют результаты опроса IRCenter, сообщает Европейская правда со ссылкой на Wirtualne Media.

60% опрошенных украинцев утверждают, что они ощутили последствия ограничений, введенных польским правительством из-за пандемии COVID-19.

30% опрошенных потеряли работу или должны были существенно ее ограничить. 27% имели другие проблемы с трудоустройством. 3% опрошенных потеряли жилье.

Более половины опрошенных заявили, что не боятся коронавирусной инфекции.

Каждый пятый респондент приехал в Польшу по биометрическому паспорту. 22% украинцев заявляют, что останутся в Польше нелегально, если закончится срок их пребывания в стране.

7% опрошенных прогнозируют, что им придется покинуть Польшу.

Из-за экономической рецессии в мире в связи с пандемией коронавируса правительство Украины ожидает возвращения украинских работников, которые потеряли или потеряют работу за рубежом.
ForUm

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