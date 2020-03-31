Во Львовской области выздоровела первая пациентка, у которой был обнаружен коронавирус. У 50-летней женщины диагностировали COVID-19 после того, как она вернулась из Германии, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

По словам и.о. директора департамента здравоохранения Андрея Васько, первый результат теста на коронавирус оказался положительным. Второй и третий тест – отрицательные.

«Мы можем говорить о первом задокументированном случае выздоровления пациента с COVID-19 на Львовщине», - добавляет Васько.

Пациентка – жительница Львова, находилась на амбулаторном лечении.