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Внук британской королевы Елизаветы II Гарри и его жена Меган Маркл 31 марта официально сложили с себя полномочия членов королевской семьи Великобритании. Об этом пара написала прощальное сообщение в Instagram, сообщает hromadske.

«Как мы все чувствуем, мир сейчас кажется очень хрупким. Однако мы уверены, что у каждого человека есть потенциал и возможность изменить ситуацию — как это видно сейчас во всем мире, в наших семьях, наших сообществах и на передовой — вместе мы можем поддержать друг друга... Спасибо сообществу за поддержку, вдохновение и общее стремление сделать мир лучше. Мы с нетерпением ждем скорой новой встречи с вами», — написали супруги.

Пара не будет обновлять сайт SussexRoyal и соцсети. Как сообщил пресс-секретарь Гарри и Меган, в ближайшие несколько месяцев они будут «сконцентрированы на своей семье» и продолжат поддерживать благотворительные инициативы.

В то же время, пара сохранит герцогские титулы, принц Гарри останется на шестом месте в очереди на престол, а их сын Арчи — на седьмом.

 
ForUm

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