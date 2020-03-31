Министерство социальной политики ищет возможность провести индексацию пенсий, ранее запланированную на май, уже в апреле. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время эфира на одном из телеканалов, сообщает УНИАН.

«Буквально в эти дни Министерство социальной политики проводит перерасчет и ищет возможность проиндексировать пенсии уже в апреле нашим пенсионерам, дальше мы перейдем с принятием этого закона (об изменениях в бюджет. – Ред.) к обещанной выплате дополнительных средств пенсионерам», - сказал премьер.

Также он отметил, что из фонда борьбы с коронавирусом будет финансироваться поддержка людей, которые потеряли работу или вынуждены быть дома и не могут зарабатывать деньги во время карантина.

Напомним, президент заявил, что с 1 апреля Кабинет Министров будет готов выплатить дополнительную тысячу гривен тем, кто имеет пенсию менее пяти тысяч гривен, а с 1 мая будет проведена индексация пенсий.