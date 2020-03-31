также в разделеОбщество
В Украине подготовили 61 заведение для обсервации 4
Число возвращающихся из-за границы украинцев резко сократилось 20
Минздрав пытается не допустить пиковой заболеваемости коронавирусом 13
За рубежом от коронавируса лечатся 30 украинцев 22
Шмыгаль: Каждый день в Украине производят более полумиллиона масок 29
Шмигаль о карантине: Страна не может не работать полгода 41
Медведчук заявил, что в зале парламента 170 депутатов, поэтому Рада не имеет права рассматривать ни один вопрос 39
Расследование дела Шеремета продлили до июня 12
Новый глава Минздрава сравнил пандемию коронавируса с войной 37
30 марта. Картина дня 27
МВД: За отсутствие масок и шашлыки на улице штрафовать пока не будут 73
ОГП: Медицинские маски в Испанию продали по заниженной цене 34
СБУ разоблачила 79 распространителей фейков о коронавирусе 29
Діджитал-агентство Ланет CLICK: ефективні послуги інтернет-маркетингу 27
Украинским полярникам удалось добраться в Чили 24
Укрспирту разрешили производить сырье для антисептиков 51
В Украину прибыло 100 тысяч ПЦР-тестов для выявления коронавируса 36
В Броварах девушка выздоровела от коронавируса 26

Министерство социальной политики ищет возможность провести индексацию пенсий, ранее запланированную на май, уже в апреле. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время эфира на одном из телеканалов, сообщает УНИАН.

«Буквально в эти дни Министерство социальной политики проводит перерасчет и ищет возможность проиндексировать пенсии уже в апреле нашим пенсионерам, дальше мы перейдем с принятием этого закона (об изменениях в бюджет. – Ред.) к обещанной выплате дополнительных средств пенсионерам», - сказал премьер.

Также он отметил, что из фонда борьбы с коронавирусом будет финансироваться поддержка людей, которые потеряли работу или вынуждены быть дома и не могут зарабатывать деньги во время карантина.

Напомним, президент заявил, что с 1 апреля Кабинет Министров будет готов выплатить дополнительную тысячу гривен тем, кто имеет пенсию менее пяти тысяч гривен, а с 1 мая будет проведена индексация пенсий.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

48
Теги