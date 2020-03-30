также в разделеРелигия
В Энергодаре православные доставили продукты и средства защиты одиноким пенсионерам 7
В Одессе монахи УПЦ изготовляют антисептики 7
Митрополит рассказал о жизни православной Германии в условиях пандемии 9
В Украине состоялись крестные ходы УПЦ со святынями и молитвами о прекращении коронавируса 34
Прихожане в масках и богослужения на улице: Как изменилась жизнь верующих УПЦ Житомирщины на карантине 8
В Киево-Печерской лавре будут выпекать пасхальные куличи с адресной доставкой 12
В УПЦ призвали верующих не разжигать конфликты из-за особых санитарных норм в Церкви во время пандемии 38
В Одессе на «Привозе» сестры милосердия раздали одесситам маски, антисептики и перчатки 13
Патриарх Кирилл дал совет, чем заняться во время карантина 7
Митрополит Онуфрий передал оборудование и защитные костюмы столичной Александровской больнице 18
Пять вопросов о коронавирусе: Врач Валихновский - о пандемии, иммуномодуляторах и положительном опыте Сингапура 15
Митрополит Онуфрий объяснил, что поможет уничтожить коронавирус 42
В Киеве община Кафедрального собора УПЦ шьет маски и раздает средства защиты прихожанам 15
Управделами УПЦ объяснил, как Церковь планирует совершать богослужения на Пасху и получится ли в этом году привезти Благодатный огонь 30
На Закарпатье пекарня УПЦ выпекает 5 тыс буханок хлеба в неделю для бесплатной раздачи нуждающимся 18
На Киевщине УПЦ передала медикам защитные костюмы для инфекционного и реанимационного отделений 35
Нежинские монахи благословили город иконой святого Николая 12
Киевлянам средства защиты и дезинфекции раздают сестры милосердия 13

На Харьковщине в Изюме 30 марта в Центральную городскую больницу Песчанской Богоматери города священнослужители Украинской Православной Церкви передали защитные маски.

Фото: Изюмская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, медицинские маски, изготовленные насельницами Борисо-Глебской женской обители и прихожанами храмов Изюмской епархии, медикам передал руководитель отдела социального служения и милосердия епархии архимандрит Симеон (Негрецкий).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/осень
1599 грн.
12
Теги