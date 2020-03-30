Парламент принял за основу проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно криминализации вывоза (пересылки) через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения», сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

За проект закона №3271 проголосовали 274 народных депутата.

Законопроект направлен на предотвращение незаконного вывоза (пересылки) через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения, экспорт которых подлежит лицензированию.

Проектом предлагается:

дополнить Уголовный кодекс Украины статьей 2012 и установить уголовную ответственность за вывоз (пересылку) в значительном или крупном размерах через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля товаров противоэпидемического назначения, экспорт которых подлежит лицензированию, или вывоз (пересылку) которых гражданами за пределы таможенной территории Украины не допускается;

изменениями в абзац первый части второй статьи 216 Уголовно-процессуального кодекса Украины осуществление досудебного расследования преступления, предусмотренного статьей 2012 УК в редакции проекта закона, отнести к компетенции следственных органов безопасности.

Напомним, Кабинет Министр принял решение до 1 июня запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения.