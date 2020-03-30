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В преддверии праздника Пасхи Киево-Печерская лавра предлагает верующим заказать пасхальные куличи.

Фото из открытых источников

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт обители.

«Куличи освящаются священнослужителями Печерского монастыря после выпечки. Уже сейчас можно обращаться для предварительного заказа», - сообщили на сайте монастыря.

Традиционно к Святой Пасхе лаврские пекари изготавливают куличи разных размеров. Возможна адресная доставка.
ForUm

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