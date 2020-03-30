У каждого верующего своя степень понимания духовной жизни и церковного опыта, но наш общий долг – послушание Церкви, которая во время пандемии призывает выполнять санитарные нормы предосторожности.

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Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт Киевской Митрополии, об этом заявил викарий Киевской Митрополии архиепископ Боярский Феодосий (Снигирев), комментируя церковную дискуссию относительно соблюдения карантина в храмах.

«Нас посетила общая опасность эпидемии, общая беда. Для Православной Церкви это сугубая, двойная проблема, ведь кроме общей для всех угрозы заражения, над нами нависла еще и угроза закрытия храмов со стороны светской власти. Давайте же постараемся оставить эту агрессивную дискуссию, которая нас разделяет», - призвал архиепископ Феодосий.

Он призвал верующих оставить споры и объединиться перед лицом опасности пандемии.

«У всех нас есть общий долг послушания Церкви, послушания решениям Священного Синода, в духе которых каждый духовник или мирянин сможет определить для себя меру «акривии» или «икономии» в личном применении санитарных правил. Сделать это следует, согласуясь со своей совестью, никого не осуждая никого не злословя, без взаимных обвинений в измене веры. У каждого же своя мера веры и степень понимания духовной жизни, свой багаж знаний и церковного опыта. Давайте не будем ссориться по этому поводу. У нас общая беда, давайте станем бок о бок друг с другом», - подчеркнул владыка.