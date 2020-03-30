Сегодня Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета открыло дело против производителей, поставщиков и аптечных сетей Киева и области за значительное подорожание медицинских масок. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

Он отметил, что с начала марта в отделение поступают многочисленные обращения от граждан относительно значительного повышения в частности розничными сетями аптечных заведений Киева цен на маски медицинские одноразовые.

По состоянию на конец марта на маски медицинские одноразовые в розничных сетях аптек Киева и области цены начинаются от 24-30 грн/шт.

«Еще до обнаружения в Украие первых больных COVID-19 в аптеках столицы начали исчезать маски медицинские одноразовые, а затем и другие разновидности масок. С объявлением карантина этот товар исчез с полок вообще, или же продавался по ценам, которые более чем в 10 раз превышали цены в начале марта. Такой «скачок» цен во всех сетях содержит признаки антиконкурентных согласованных действий, а конкретнее - похожих действий на рынке товара, которые привели к недопущению, устранению или ограничению конкуренции без объективных для этого причин», – подчеркнул Хмельницкий.

Он отметил, что в случае установления фактов нарушения законодательства о защите экономической конкуренции органами Антимонопольного комитета могут быть наложены штрафы в размере до 10% дохода компании за предыдущий год.

Напомним, Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета открыло дело против поставщиков продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов Киева по факту существенного подорожания продуктов.