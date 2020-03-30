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Верховная Рада приняла постановление, которое предусматривает работу парламента в комитетах, комиссиях и депутатских фракциях до конца карантина, сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

За соответствующий проект постановления №3278 «О внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины «О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина в Украине».

Постановлением внесены изменения в календарный план проведения третьей сессии Верховной Рады Украины девятого созыва, утвержденного постановлением Верховной Рады Украины от 16 января 2020 № 462-IX, предусмотрев, что в течение действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, и до его отмены Верховная Рада Украина работает в режиме работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах).

Как ранее сообщал ForUm, 25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.
ForUm

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