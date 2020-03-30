Законопроект об изменениях в государственный бюджет не предусматривает уменьшения финансирования украинской армии.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на заседании Согласительного совета парламента, сообщает Укринформ.

«В рамках этого бюджета у нас есть несколько принципиальных позиций. Первое, ни одна гривня не будет изъята из бюджета армии и военных», - сказал Шмыгаль.

По его словам, это касается вопросов модернизации вооружения военных, строительства жилья для военных, а также реформы оборонно-промышленного комплекса.

«Войска будут обеспечены всей необходимой защитой», - заверил Шмыгаль.

Напомним, законопроект №3279 об изменениях в государственный бюджет предусматривает уменьшение на 122, 9 млрд грн доходов бюджета на 2020 год, в том числе по общему фонду на 121,77 млрд грн.

По данным премьер-министра, расходы на инфраструктуру, культуру и образование сохранены.