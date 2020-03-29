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В Нежине православные монахи прошли крестным ходом со святынями Благовещенской обители.

Фото: orthodox.cn.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Нежинской епархии, 27 марта наместник Благовещенского мужского монастыря города Нежина архимандрит Феодосий (Марченко) с братией провели крестный ход со святынями обители.

Монахи совершили водосвятный молебен, во время которого молились об избавлении от смертоносной болезни.

После завершения молебна они благословили город и его жителей чудотворным образом святителя Николая Рыхловского и чтимыми монастырскими святынями.

Как сообщалось, Церковь призывает православных следовать подвигу Марии Египетской и сидеть во время карантина дома. Также в Церкви призывают к усиленной молитве в период пандемии коронавируса. 
ForUm

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