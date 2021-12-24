также в разделеРелигия
Во Львове УПЦ помогает семейным парам обрести счастье в супружестве 4
В Днепре архиепископ УПЦ крестил 29 младенцев в доме ребенка 6
Священник УПЦ рассказал, почему среда и пятница – постные дни 7
Объединение инвалидов просит поддержать Рождественскую благотворительную акцию для детей 12
Митрополит Антоний рассказал о главном критерии доверия к людям 10
На Киевщине учителя школ ознакомились с неизвестными фактами о репрессированном духовенстве 13
В УПЦ издали книгу об истории Православия в Украине 20
УПЦ поддержала позицию ВСЦиРО о защите семьи от домашнего насилия 10
В РПЦ считают, что визит Папы Римского в Украину маловероятен в условиях дискриминации верующих УПЦ 27
В Святогорской лавре УПЦ проведет конференцию, посвященную истории обители 59
На Виннитчине появится новый храм УПЦ 10
Митрополит Антоний рассказал, как преодолеть суету 25
Священник УПЦ объяснил, какие иконы должны быть в доме 9
В Черкасской области при монастыре УПЦ открыли первую в Украине сестринскую пожарную команду 18
Патриарх Кирилл напомнил, что вакцинация – личный выбор человека 8
Ректор Киевских духовных школ объяснил, почему УПЦ празднует Рождество 7 января 12
На Полтавщине УПЦ передала помощь детям-сиротам и нуждающимся 13
В РПЦ напомнили, что вакцинация должна быть добровольной 10

В Нежине митрополит Климент и священники Украинской Православной Церкви сдали кровь для больных детей и взрослых.

Фото: Нежинская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на orthodox.cn.ua, благотворительная акция по сдаче донорской крови прошла в Нежинской городской больнице.

В пункт сбора донорской крови пришли 35 священников и прихожан во главе с митрополитом Нежинским и Прилукским Климентом. По словам архиерея, таким способом проявляется христианская любовь к больным людям.

«Важно приобщаться к акции по сбору донорской крови, поскольку к этому призывает социальная концепция Православной Церкви и наш христианский долг по отношению к ближнему», – отметил владыка.

Как сообщалось ранее, в Одессе, в рамках благотворительной акции «Добро объединяет», духовенство УПЦ и студенты Одесской семинарии стали донорами для онкобольных детей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги