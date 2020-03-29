Православная Церковь усилит молитвы на время пандемии коронавируса.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу Православной молодежи Крыма в фейсбук, к этому призывает верующих Патриарх Кирилл.

Всем епархия Русской Православной Церкви предложено усилить прошения и молитвы об избавлении от коронавирусной инфекции, об этом говорится в циркулярном письме Управделами Московской Патриархии митрополита Воскресенского Дионисия.

В письме епархиальным архиереям отмечается, что «в нынешнее непростое время, когда по всему миру распространяется коронавирусная инфекция, Патриарх Кирилл призывает всех архиереев, клириков, монашествующих и мирян Русской Православной Церкви к усиленной молитве».

В связи с этим предложено во всех епархиях «ввести в употребление прилагаемые особые прошения на сугубой ектении, а также молитву «во время вредоносного поветрия чтомую», ранее утвержденные Предстоятелем Русской Православной Церкви для употребления в Первопрестольном граде».

Прошения и молитвы следует произносить в следующем порядке:

– прошения на сугубой ектении, а также – по сугубой ектении – молитву возносить при совершении Божественной литургии и Литургии Преждеосвященных Даров;

– молитву также возносить в будние дни Великого поста по отпусте утреннего и вечернего богослужения (за исключением Литургии Преждеосвященных Даров).

Кроме того, рекомендовано «на приходах, где возможно, напечатать молитву «во время вредоносного поветрия чтомую» в достаточном количестве экземпляров для раздачи прихожанам и предложить им дополнять этой молитвой свое домашнее правило».