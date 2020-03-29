Супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо, Софи Грегуар выздоровела от коронавирусной инфекции, с которой она прилетела из Лондона ранее в этом месяце.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Так, по словам Софи, ее самочувствие сильно улучшилось, а ее лечащий врач заявил, что жена канадского лидера уже полностью здорова. В своем посте в соцсети первая леди страны поблагодарила неравнодушных подписчиков за поддержку в сложное для нее время.

«Сейчас сложные времена. Я знаю, как трудно быть наедине, ведь мы все социальные существа, включая меня. Но то, что мы увеличиваем физическую расстояние, не означает, что мы должны делать то же на эмоциональном уровне. От соцсетей к простому телефонного звонка - существует очень много способов оставаться на связи и фактически углублять наши отношения на расстоянии», - написала Софи.

«Я твердо верю, что наука и сочувствие помогут преодолеть этот кризис. Это значит слушать и следовать медицинских протоколов и оставаться дома все время», - добавила первая леди Канады.

Стоит отметить, что по последним данным Всемирной организации здравоохранения, в Канаде коронавирусом заражены 4,018 человек. Умерли 39 граждан.

По состоянию на 10:00 29 марта в Украине 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За последние 24 часа было зафиксировано 109 новых случаев.