Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) от имени шведской эко-активистки Греты Тунберг позвонили премьер-министру Канады Джастину Трюдо.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Guardian.

Пранкеры обнародовали 10-минутную запись телефонного звонка, в котором они консультируют Трюдо относительно мировой политики и просят познакомить с персонажами из мультфильма «Южный парк».

Как отмечается, Тунберг в разговоре представлял третий человек, имя которого не указывается. Он от имени эко-активистки заявил Трюдо, что ее волнует «нарастающий международный кризис и ожидание мировой войны».

«Это уже приводит к катастрофе. Это очень страшно», - сказала она, на что Трюдо ответил: « Да, действительно».

Как пишет издание, телефонный звонок был сделан еще в январе, через несколько дней после того, как в Иране сбили украинский пассажирский самолет, в результате чего погибли 176 человек на борту. Однако информация о нем появилась только на этой неделе.

«Вы взрослые, но ведете себя как дети. Мы можем создать мир, в котором каждому найдется место. Для белого и черного. Христиан и мусульман. Трампа и Путина. Для нас с вами. Для Бориса Джонсона. Для Корбина. Для Терренса и Филиппа (персонажи «Южного парка» - ред.), которых тоже знают в вашей стране», - сказала псевдо-Тунберг.

После того как Трюдо выразил уверенность в том, что визит Тунберг в Монреаль в 2019 году перед федеральными выборами в стране «помог определить» результат с точки зрения изменения климата, пранкер прервала его, сказав: «Но оставьте НАТО. Оставьте оружие. Собирайте цветы. Улыбайтесь природе».

В ответ Трюдо сказал: «Я тоже мечтаю о мире, в котором солдаты не нужны, но, к сожалению, мы еще не живем в этом мире».

После этого собеседница канадского премьера обвинила Меган Маркл в «манипулировании» принцем Гарри - пара находилась в процессе принятия решения, жить ли в Канаде. Затем пранкер спросила, может ли Трюдо представить ее Терренсу и Филиппу.

«Я был бы счастлив - я попрошу свою команду попытаться выяснить, как мы можем соединить вас. Потому что сейчас у меня нет их прямых контактов», - сказал Трюдо.

Однако после того как фейковая Тунберг еще раз упомянула этих персонажей, Трюдо понял, что речь идет о мультфильме, а не о настоящих людях.

«Подождите, Терренс и Филипп, это не из «Южного парка»? Я их лично не знаю. Я считаю, что это пародии на канадцев из «Южного парка», - говорит он, прежде чем вежливо закончить разговор.

Ранее российские пранкеры, которые могут действовать в сотрудничестве со спецслужбами России, неоднократно разыгрывали различных иностранных лидеров. В частности, в прошлом году они позвонили президенту Франции Эммануэлю Макрону якобы от имени президента Украины Зеленского, а в 2016 году - президенту Украины Петру Порошенко от имени президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

А в июле этого года разыграли президента Польши Анджея Дуду, представившись генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. В ходе разговора они поставили много вопросов об Украине.