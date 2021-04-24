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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его жена Софи Грегуар-Трюдо в пятницу, 23 апреля, получили первую дозу вакцины от COVID-19. Соответствующие фотографии опубликовал глава правительства на своей странице в Twitter.

«Сегодня настала наша очередь сделать прививку, и мы с Софи сделали это - мы так счастливы!» - написал Трюдо.

Также премьер выразил благодарность медикам, которые сделали им с женой уколы, и каждому, кто участвует в кампании по иммунизации населения Канады от коронавируса.

«Работа, которую вы делаете, не может быть более важной или более ценной - и она точно не будет забыта», - пообещал глава правительства.

Как информировала пресс-служба компании Rexall, сотрудники которой сделали инъекции чете Трюдо, для вакцинирования был использован препарат компании AstraZeneca.

Напомним, в Канаде не советуют людям младше 55 лет использовать вакцину AstraZeneca.
ForUm

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