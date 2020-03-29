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Президент Украины Владимир Зеленский призвал предпринимателей не увольнять людей в условиях карантина.

Об этом пишет пресс-служба Офиса президента.

Для предотвращения массовой безработицы обещают ввести в Украине специальные государственные программы.

«Вскоре будут разработаны государственные программы поддержки граждан и бизнеса, пострадавших в результате ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса», — говорится в сообщении.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года. Также правительство ввело режим чрезвычайной ситуации во всей стране.

К слову, потерявшие работу в период карантина получат субсидии.
ForUm

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