Президент Украины Владимир Зеленский призвал предпринимателей не увольнять людей в условиях карантина.
Об этом пишет пресс-служба Офиса президента.
Для предотвращения массовой безработицы обещают ввести в Украине специальные государственные программы.
«Вскоре будут разработаны государственные программы поддержки граждан и бизнеса, пострадавших в результате ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса», — говорится в сообщении.
Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля 2020 года. Также правительство ввело режим чрезвычайной ситуации во всей стране.
К слову, потерявшие работу в период карантина получат субсидии.
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