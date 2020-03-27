В Киево-Печерской лавре шьют медицинские маски, размещают медиков и ведут онлайн-трансляции богослужений.

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «Фома в Украине», об этом рассказал наместник Святой Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

«В обители уже проживают несколько медсестёр, которым тяжело добираться на работу с пригорода в столицу. Кроме того, братия подготовила места для поселения больных коронавирусом на случай, если будет такая необходимость.Посетителям Лавры раздаются маски, также монастырь передаст в медучреждения защитные медицинские костюмы и перчатки», - отметил митрополит Павел.

Он сообщил, что в монастыре молятся об избавлении украинского народа от коронавируса.

«Каждый день у мощей наших святых целителей в пещерах и на территории служатся водосвятные молебны, чтобы Господь сохранил нашу Украину, сохранил весь народ», - сказал владыка.

По его словам, на время карантина в Успенском соборе и Трапезном храме в честь преподобных Антония и Феодосия Печерских во время богослужений будут находиться только священнослужители. Богослужения будут транслироваться на сайте монастыря.

Наместник Лавры призвал паству ничего не бояться, не пренебрегать медицинскими указаниями и не оставлять молитвы.

«Давайте будем молиться, каждую минуту - когда проснулись, когда мы на улице - просить Бога: Господи, помоги. Избавь от сей страшной беды детей, молодёжь, людей старшего возраста, чтобы они не болели. Это будет пример нашей любви, единства и взаимопонимания», - обратился к верующим митрополит Павел.