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В Одессе сегодня духовенство Украинской Православной Церкви совершило крестный ход на самолете по границам Одесской епархии.

Фото: Одесская епархия

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт Одесской епархии, тысячи верующих могли наблюдать за крестным ходом через прямую трансляцию в соцсетях.

«На борту самолета находились великие святыни – Касперовский чудотворный образ Божией Матери, икона Пресвятой Богородицы, именуемая «Всецарица» ковчег с частицей мощей святого великомученика и целителя Пантелеимона, а также крест святого праведного Ионы Одесского, в который вставлена Частица честного Древа Животворящего Креста Господня», - отметили в Одесской епархии.

  За три часа был совершен облет всех населенных пунктов Одесской епархии, во время которого духовенство молилось о прекращении эпидемии, о спасении всех людей, читались акафисты и пелись богослужебные песнопения.

«Много раз на протяжении всего исторического бытия наш город и наш богохранимый край был избавляем от неминуемых бедствий милостью Божией по молитвам Пресвятой Богородицы, Которая подавала свою помощь через Касперовскую чудотворную икону, которая является духовным сокровищем и необоримой стеной всего Северного Причерноморья. Сегодня весь наш город, с высоты птичьего полета осененный чудотворным образом и многочисленными святынями, возлагает свою надежду на небесную помощь и заступничество Пресвятой Богородицы и на молитвы святых угодников Божиих», - сообщили в пресс-службе епархии.

Как сообщалось ранее, рабочая группа Одесской епархии по противодействию распространению коронавирусной инфекции обговорила с руководством Национальной полиции Украины совместные действия в условиях пандемии.
ForUm

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