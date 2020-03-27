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Сергей Юлдашев просит суд приостановить действие приказа генерального прокурора, датированный 23 марта 2020, которым отменен приказ о его назначении прокурором Киева.

Соответствующее заявление об обеспечении иска поступило в Окружной административный суд города Киева, сообщает пресс-служба суда.

В то же время в суд поступил и административный иск, где истец Юлдашев  просит ОАСК признать противоправным и отменить приказ генпрокурора, которым отменен приказ и.о. генерального прокурора Чумака В., о его назначении прокурором Киева как незаконный.

Окружной административный суд Киева решает вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска и вопрос об открытии производства по данному административному делу.

Как сообщал ForUm, Днепропетровский окружной административный суд восстановил в должности прокурора Киева Сергея Юлдашева, которого уволили в 2015 году по закону о люстрации.

10 марта Юлдашев приступил к исполнению обязанностей прокурора Киева.

24 марта генеральный прокурор Ирина Венедиктова отменила этот приказ.
ForUm

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