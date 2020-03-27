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Сложная ситуация с пандемией коронавируса позволяет показать какие мы люди и христиане, потому не стоит допускать панику, а постараться проявить свою внутреннюю силу, упование на Господа и помочь ближнему.

Фото: КДАиС

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил ректор Киевской духовной Академии и семинарии епископ Белгородский Сильвестр (Стойчев) в новом выпуске программы «ВИТРАЖИ: о вере в красках».

«Каждый из нас сейчас оказался в экстраординарной ситуации. Страх - это то, то чувствует сейчас каждый человек в мире. Бояться - это естественное чувство человека. Испытывать страх - это нормально, это не стыдно, но мы должны понимать, что главное не страх. Главное то, как поведет себя человек с ощущением страха. В страхе можно показать свою слабость, немощь, панику.а можно наоборот - преодолевая страх, показать свою силу, свое упование, свою веру», - напомнил владыка.

По его словам, «даже если у нас есть страх, мы способны быть хорошими людьми, верующими христианами, способными на моральные поступки».

Епископ Сильвестр призвал не допускать паники, надеяться на Господа и помочь тем, кто нуждается.

«Главное, чего мы с вами не должны допускать, это - панику. Мы с вами имеем веру. Мы с вами имеем надежду. Мы с вами имеем упование на Господа нашего Иисуса Христа.

Уже не раз в истории человечества христиане показывали во время всевозможных эпидемий, войн и катаклизмов всю свою силу веры, упование на Господа, показывали делом, примером, а самое главное - помощью к ближнему», - сказал он.

Владыка подчеркнул, что именно в помощи ближнему мы реализуемся как христиане.

«Чем мы христиане можем показать, что мы христиане? Только верой и служению ближнему. В этой ситуации мы должны служить друг другу, служить всем людям, которые окружают нас: соседям, ближним, особенно немощным, старикам инвалидам, и всем, кто нуждается в помощи.

Ради Христа и во имя Христа мы не должны допускать панику в себе и в тех людях, которые окружают нас. В этом нас будут укреплять наша вера, наша надежда и наше участие в богослужениях и в Таинствах Православной Церкви», - заявил епископ Сильвестр.

Он призвал поддержать близких и своими действиями показать истинную силу веры.

«Любая пандемия, любой катаклизм, любая катастрофа пройдет.

И эта пандемия, свидетелями которой мы являемся, она тоже пройдет и тогда историки будут вспоминать кто и как себя вел, кто показал себя с какой стороны.

Это исторический шанс показать Православной Церкви и каждому православному христианину то, что мы не просто на словах веруем в Господа Иисуса Христа, но готовы исполнять Его заповеди, готовы преодолевая свой страх, немощи, усталость и служить нашему ближнему.

Пусть эта ситуация не станет поводом нашей слабости и проявлению нашей немощи, но пусть станет возможностью показать силу нашей веры», - заключил владыка.
ForUm

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