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В Радомышле быстрые тесты показали 6 позитивных результатов на коронавирус, биоматериалы переданы на повторное исследование, сообщается на сайте общины

26 марта было проведено тестирование контактных лиц, родственников и медицинского персонала на СOVID-19, которые были в контакте с больной – всего 41 человек.

«По результатам тестов у 6 человек (прихожане церкви) тест на СOVID-19 позитивный», - говорится в сообщении.

27 марта анализы были переданы в Житомирский областной лабораторной центр, который проведет соответствующие исследования и подтвердит или опровергнет результаты тестов.

В настоящее время эти лица находятся на изоляции и под наблюдением семейных врачей.

Напомним, 12 марта в Украине были зафиксированы два новых случая коронавирусной инфекции – у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области.

70-летняя женщина 1 марта вернулась из Польши в Радомышль Житомирской области. 3 марта у женщины ухудшилось самочувствие, но она не обращалась к врачам. Ее госпитализировали в районную больницу в Радомышле 12 марта.

13 марта женщина скончалась.

В Радомышле с 13 февраля объявлена чрезвычайная ситуация. В городе также установят блокпосты для контроля въезда и выезда граждан с температурой.

 
ForUm

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