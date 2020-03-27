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В Херсоне во время карантина духовенство кафедрального собора Украинской Православной Церкви посетило находящихся на домашнем пребывании пожилых и многодетных прихожан.

Фото: Херсонская епархия 

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Херсонской епархии, благотворительную помощь пенсионерам, малообеспеченным и многодетным семьям доставляют адресно общины храмов и соборов города.

«Прихожане получили собранные священнослужителями и общиной Свято-Духовского кафедрального собора города Херсона необходимые средства гигиены и продукты, а детям, находящимся в эти дни на домашнем обучении, были подарены развивающие и познавательные настольные игры», - сообщили в пресс-службе епархии.

Община Никольского Морского собора Херсона оказала гуманитарную помощь малообеспеченным многодетным семьям. Адресную доставку благотворительной помощи осуществил настоятель храма иеромонах Силуан (Пасенко).

Пресс-служба епархии сообщила, что община Никольского Морского собора Херсона передала гуманитарную помощь Обществу Красного Креста.
ForUm

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