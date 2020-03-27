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Полугосударственная компании «Укрнафта» заявляет о риске остановки своего производства из-за сверхнизких цен на нефть в мире и нерентабельности своей работы, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в настоящее время цены на нефть Urals — индикатор цен на нефть украинского происхождения — упали до 19-23 долларов за баррель, что гораздо ниже себестоимости добычи этой нефти с учетом рентных платежей и налогов.

При этом, Укрнафта не смогла продать около 420 тыс. тонн нефти и конденсата на государственных аукционах из-за того, что государство установило уровень цены выше рыночной. На эту нефть Укрнафты насчитывают рентные платежи и налоги.

«При таких условиях производственная деятельность Укрнафты становится убыточной, и компании грозит финансовый коллапс и остановка производства», — подчеркнули в компании.

В Укрнафте просят правительство о помощи. В частности, отменить или снизить налоги или обязать Нафтогаз выкупать нефть, добываемую Укрнафтой.

Укрнафта — полугосударственная добывающая компания, часть акций которой принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

 
ForUm

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