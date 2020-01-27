В Дарницком районе столицы на одной из промзон на улице Ремонтной во время разгрузки металла краном придавило мужчину, сообщает Информатор.

Полицейские выяснили, что 25 января на территории металлобазы работал кран-перегружатель. Рядом в запрещенной зоне стоял мужчина. Во время маневра техники его придавило к забору. Эту ситуацию увидели другие рабочие.

К сожалению, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Погибшему было 29 лет. Подробности случившегося устанавливаются.