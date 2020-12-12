В Днипре в субботу на стройплощадке строительный кран упал на автобетономешатель. В результате происшествия погиб мужчина.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел утром 12 декабря. Строительный кран на площадке по улице Березинской рухнул на кабину автобетономешателя "MAN". В ней находился водитель авто, который от полученных травм погиб на месте.
Сейчас идет работа по поднятию крана с автомобиля, чтобы достать тело погибшего водителя.
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