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В Днипре в субботу на стройплощадке строительный кран упал на автобетономешатель. В результате происшествия погиб мужчина.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел утром 12 декабря. Строительный кран на площадке по улице Березинской рухнул на кабину автобетономешателя "MAN". В ней находился водитель авто, который от полученных травм погиб на месте.

Сейчас идет работа по поднятию крана с автомобиля, чтобы достать тело погибшего водителя.
ForUm

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