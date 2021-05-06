Один из самых мощных в Украине кранов Lifting LK-800 «Захарий», который задействован на строительстве моста в Запорожье, наткнулся на подводную скалу в Днепре, сообщает компания Onur Group Ukraine, которая эксплуатирует кран.

«Сегодня во время выполнения работ Кран Lifting LK-800 (Zakhariy) наткнулся на подводную скалу из-за неправильно проделанной работы относительно речного маршрута», – говорится в сообщении.

Отмечается, что было повреждено дно крана, поэтому сейчас он временно приостанавливает свою работу. «В максимально быстрые сроки будет осуществлен ремонт поврежденной части и возобновлены работы по строительству моста», – подчеркнули в компании.

Ране кран успешно доставил секцию пролетного строения на временные опоры нового моста.

Как известно, 18 ноября 2011 года во время проведения работ при монтаже Подольского мостового перехода кран «Захарий» упал.