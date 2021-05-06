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Один из самых мощных в Украине кранов Lifting LK-800 «Захарий», который задействован на строительстве моста в Запорожье, наткнулся на подводную скалу в Днепре, сообщает компания Onur Group Ukraine, которая эксплуатирует кран.

«Сегодня во время выполнения работ Кран Lifting LK-800 (Zakhariy) наткнулся на подводную скалу из-за неправильно проделанной работы относительно речного маршрута», – говорится в сообщении.

Отмечается, что было повреждено дно крана, поэтому сейчас он временно приостанавливает свою работу. «В максимально быстрые сроки будет осуществлен ремонт поврежденной части и возобновлены работы по строительству моста», – подчеркнули в компании.

Ране кран успешно доставил секцию пролетного строения на временные опоры нового моста.

Как известно, 18 ноября 2011 года во время проведения работ при монтаже Подольского мостового перехода кран «Захарий» упал.

 
ForUm

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