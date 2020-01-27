Часто, находясь среди большого количества людей, человек остается одиноким.

Фото: митрополит Антоний / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Наши внутренние запросы так и зависают в пространстве без ответов, нам некому рассказать о том, что так сильно нас волнует, едва ли кто-то сможет разделить наши переживания и чувства.

Все бы было действительно так грустно и беспросветно, если бы в мире не было Творца. Нам надо учиться за всеми событиями видеть Христа», - сказал митрополит Антоний.

Владыка отметил, что полагаясь только на людей не избежать разочарований.

«Даже самый лучший и мудрый человек может ошибиться.

Безусловно, следует быть благодарным всем людям, попадающимся на пути, за то добро, которое они сделали нам, или за жизненные уроки и опыт. Но полагаться нужно единственно на Бога», - рассказал он.

Управделами УПЦ подчеркнул, что важно во всем видеть Христа.

«Только Он даст ответы на все волнующие нас вопросы в нужное время или не на все, а может, и не даст, если так будет Ему угодно. Наше дело маленькое: всюду видеть Спасителя, подражать Ему, уходя от собственного «я», создавать новую реальность – Христову.

Тогда одиночество и непонятость не будут нас страшить. Господь везде и всегда с нами. А если нам понадобится друг и собеседник, Бог даст его нам в подходящий момент тихо и незаметно», - подытожил митрополит Антоний.