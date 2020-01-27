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Украинская делегация в ПАСЕ достигла договоренности с представителями государств-партнеров о том, как будут оспариваться полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Об этом рассказал в Страсбурге делегат от Украины Алексей Гончаренко, сообщает «Европейская правда».

Гончаренко («Евросолидарность») рассказал, что стратегия действий согласована с представителями других делегаций. Во время формального утверждения полномочий делегаций от всех государств группа депутатов встанет в знак протеста против присутствия в зале представителей РФ, что приостановит процедуру.

«Уже есть договоренность, мы встаем. Латвийская делегация поднимет вопрос обжалования полномочий РФ по процедурным основаниям, грузинская - по содержательным основаниям (то есть о нарушении россиянами своих обязательств в СЕ.) Почему грузинская - потому что Грузия председательствует в комитете министров Совета Европы».

Для начала этих двух обжалований нужно, чтобы в знак протеста против автоматического утверждения полномочий РФ в зале встали соответственно 10 и 30 депутатов из пяти государств; эта поддержка у Украины есть.

«Главный аргумент по процедурным вопросам - то, что в составе российской делегации есть депутаты из черного списка ЕС, находящиеся под санкциями, а именно Калашников и Слуцкий. И у нас есть заключение Венецианской комиссии о том, что это - достаточное основание для обжалования», - пояснил он.

После этого вопрос о полномочиях россиян будет направлен в комитеты, для разработки проекта решения. Финальное решение об обжаловании или подтверждение полномочий РФ должно быть принято в течение двух первых дней работы сессии, заверил Гончаренко.

Как известно, в понедельник в Страсбурге начинается новая сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы.
ForUm

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