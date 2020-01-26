Россия атакует, когда видит слабое место в демократической системе и шанс на победу, как это было с оккупацией Крыма и Донбасса.

Об этом заявил лидер правящей партии Польши Право и справедливость Ярослав Качиньский в интервью газете Bild.

«Россия атакует там, где видит слабое место и шанс на победу. Так было в Крыму и на востоке Украины. Однако она имеет проблему там, где возникает решительное сопротивление, даже дипломатическое», — сказал он, добавив, что это также касается и Польши, и балтийских стран. Именно поэтому, по его словам, присутствие НАТО важно в этих регионах.

«В Польше историческое прошлое свидетельствует против присутствия у нас большего количества немцев. Германия должна принять это во внимание. Однако точно известно одно: нужны результативные подразделения быстрого реагирования в Восточной Европе», — считает он.

Напомним, раньше МИД Польши заявлял. что Красная армия освободила Варшаву, но не принесла свободы.