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Красная армия освободила Польшу от немецкой оккупации, но не принесла свободу полякам.

На этом сообщается в Twitter МИД страны.

«Мы отдаем должное крови, которая пролита в борьбе с нацизмом. Однако в 1945 году сталинский режим принес террор, преступления и уничтожение экономики», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее сегодня глава МИД России Сергей Лавров во время ежегодной итоговой конференции заявил, что Москва будет делать все возможное, чтобы противодействовать попыткам фальсификации истории и сохранить доброе имя cолдат-победителей во Второй мировой войне.

Как сообщал ForUm, отношения России и Польши в последнее время обострились. Причиной тому стали высказывания Владимира Путина на пресс-конференции 19 декабря 2019.

Президент России заявил, что Польша «сама поучаствовала в разделе Чехословакии», а советские войска вошли в Польшу после того, как «польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории страны». Кроме того, Путин в резких выражениях отозвался о после Польши в нацистской Германии Юзефе Липском, который, по словам российского президента, поддерживал идею Гитлера выслать евреев в Африку.

После этих высказываний Путина посол РФ в Варшаве Сергей Андреев был вызван в МИД Польши. Польша «в резкой форме» выразила ему свои возражения.

Позднее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий обвинил российского президента во лжи.

Кроме того, председатель Союза еврейских религиозных общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный польский раввин Михаил Шудрих выразили возмущение высказываниями Путина.
ForUm

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