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В Ираке во время протеста произошли столкновения с полицией, в результате чего погибли четыре человека, еще 44 получили ранения.

Об этом сообщает АР.

В городе Насирия на юге Ирака, полиция застрелила трех протестующих. Полицейские также поджигали палатки, применяли слезоточивый газ и огнестрельное оружие.

В Багдаде продолжаются антиправительственные протесты. Активисты требуют реформ и изменения политической системы страны.

Напомним, с начала октября иракцы выходят на улицы Багдада и других городов с требованием увеличения количества рабочих мест, преодоление коррупции и улучшение сферы услуг. С начала беспорядков погибли более 400 человек.
ForUm

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