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Тысячи иракцев собрались в двух местах в центре Багдада 24 января после того, как известный в стране шиитский клирик Моктада ас-Садр призвал к «миллионному» протесту против военного присутствия США в Ираке.

Протестующие собрались утром 24 января на площади Аль-Хуррия в центре Багдада и вблизи главного университета города, пишет Радио Свобода.

Мужчины и женщины вышли на улицы с иракскими флагами и скандируя лозунги против США, возглавляющих военную коалицию против боевиков группировки «Исламское государство» в Ираке и Сирии.

Главные дороги Багдада заблокированы силовиками, а городская Зеленая зона, в которой расположены зарубежные миссии, перекрыта бетонными барьерами.

5 января парламент Ирака принял резолюцию, в которой призвал иностранные войска покинуть страну. Это произошло после воздушного удара в США, в результате которого 3 января вблизи Багдада погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

Однако после встречи между президентом США Дональдом Трампом и его иракским коллегой Бархамом Салихом 22 января в кулуарах заседания Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, Белый дом заявил, что обе стороны договорились о необходимости сохранения американского военного присутствия в Ираке.

С момента вторжения в Ирак международной коалиции во главе с США в 2003 году Багдад пытается балансировать между Вашингтоном и Тегераном, который имеет мощное влияние на шиитских боевиков.

С начала октября иракцы выходят на улицы Багдада и других городов с требованием увеличения количества рабочих мест, преодоление коррупции и улучшение сферы услуг. С начала беспорядков погибли более 400 человек.
ForUm

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