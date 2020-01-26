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В Молдове сообщили, что в Афганистане напали на их вертолет, в экипаже которого были граждане Украины. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Как сообщил Орган гражданской авиации Молдовы, вертолет Ми-8 подвергся нападению в провинции Гильменд на юге Афганистана. Командир экипажа и бортинженер родом из Украины получили легкие ранения, второй пилот из Молдовы не пострадал.

Сообщается, что вертолет совершал гуманитарную миссию и перевозил продукты питания, на его борту были только упомянутые три члена экипажа. В частности, в вертолет выстрелили из ручного реактивного гранатомета, когда он стоял на земле. Членов экипажа подобрал другой вертолет, на борту которого были граждане Молдовы. Раненых доставили в госпиталь для оказания помощи и после отпустили, их жизням ничто не угрожает.
ForUm

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