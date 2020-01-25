В субботу, 25 января, президенту Украины Владимиру Зеленскому исполнилось 42 года. На сегодня он президент уже 251 день.
Журналисты сообщают, что первым зарубежным лидером, поздравившим украинского президента, стал Александр Лукашенко. О поздравлении президента Беларуси сообщается на его сайте. Лукашенко пожелал Зеленскому крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, мира и добра.
Кроме того, президента уже поздравила его супруга Елена, которая опубликовала поздравление на своей странице в социальной сети Instagram.
Безпечно. Затишно. Ніколи не спокійно, але завжди цікаво ☺️ ⠀ Так почуваєшся, коли поряд – справжній чоловік. Той, на кого можеш покластися в усьому. Який справді слухає і в потоці твоїх слів знайде та зрозуміє головне. В обіймах котрого виклики ззовні стають малими та нестрашними. Справжній чоловік – той, з яким до снаги, здавалося б, неможливе. А ще поруч з таким обов'язкове відчуття легкого запаморочення й «метеликів» усередині. 🥰 ⠀ Коханий, з твоїм днем! ❤️❤️❤️ ⠀ Спасибі за кожну мить разом! Нехай їх буде ще нескінченно багато. Навіть якщо й різних, але обов'язково – рука в руці, з поглядами, зверненими одне до одного. ⠀ Завжди з тобою, завжди на твоєму боці!
Елена Зеленская опубликовала пожелание на украинском языке, которое показалось социальным сетям очень трогательным и нежным. Жена президента отметила, что всегда будет оставаться на стороне своего супруга.
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