В субботу, 25 января, президенту Украины Владимиру Зеленскому исполнилось 42 года. На сегодня он президент уже 251 день.

Журналисты сообщают, что первым зарубежным лидером, поздравившим украинского президента, стал Александр Лукашенко. О поздравлении президента Беларуси сообщается на его сайте. Лукашенко пожелал Зеленскому крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, мира и добра.

Кроме того, президента уже поздравила его супруга Елена, которая опубликовала поздравление на своей странице в социальной сети Instagram.

Елена Зеленская опубликовала пожелание на украинском языке, которое показалось социальным сетям очень трогательным и нежным. Жена президента отметила, что всегда будет оставаться на стороне своего супруга.