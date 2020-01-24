Оперативники Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора разоблачили коррупционный механизм назначений на руководящие должности в структурах ГП «Закарпатский облавтодор», в котором был задействован сотрудник СБУ, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что руководитель областного филиала госпредприятия вместе с сообщником требовали почти 400 тыс. гривен от руководителя одного из дочерних предприятий за оставление в должности.

Сотрудники СБУ задержали двух фигурантов дела в Мукачево в кафе во время получения второй части взятки в размере 325 тыс. гривен.

ГУ внутренней безопасности СБУ проверяет другие факты вымогательства и получения неправомерного вознаграждения участниками группировки, которые по оперативной информации имели системный характер.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора продолжаются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

По данным Офиса генпрокурора, задержаны исполняющий обязанности директора одного из госпредприятий («Закарпатский облавтодор») и начальник отдела филиала этого же предприятия.