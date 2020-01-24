В поселке Верхнеторецкое Донецкой области бойцы полка патрульной службы полиции особого назначения «Киев» Главного управления Нацполиции предотвратили взрыв на железнодорожной станции, сообщает пресс-служба столичного главка.



Отмечается, что во время патрулирования на железнодорожной станции поселка Верхнеторецкое сотрудники полка обнаружили подозрительное устройство из нескольких металлических модулей. Неустановленные контейнеры с веществом, похожим на пластид, лежали неподалеку от главного входа на вокзал.

По информации командира полка патрульной службы полиции особого назначения «Киев» Виталия Сатаренко, сотрудники немедленно огородили опасную находку и прилегающую территорию по периметру, выставили охрану и сообщили о происшествии в соответствующие службы.

«После тщательного изучения предметов работники государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели разминирование, во время которого под модулями дополнительно обнаружили 30-мм артиллерийский снаряд, после чего все изъяли для дальнейшего обезвреживания», – говорится в сообщении.