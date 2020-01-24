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Россия закрывает свой рынок для белорусских продуктов питания, чтобы унизить Минск, в руководстве Беларуси из-за этого уже «особо не страдают». Об этом заявил в Шклове президент Александр Лукашенко, сообщает «Белта».

«Мы уже сегодня особо не страдаем, что они закрывают нам рынок по продуктам питания. Притом нагло, беспардонно, без причины. Чтобы наклонить, унизить. Мы этим не отвечаем. Но ведь мы можем и ответить. Когда-то было, когда они начали нас торпедировать. Мы начали их автомобили проверять под Смоленском. И очередь выстроилась по железной дороге и автотранспорта до Кремля. Тогда увидели, что так делать нельзя», - отметил он.

По словам Лукашенко, Беларуси не нужно такое соперничество, а нужны «нормальные дружеские, братские отношения», «если этого старший брат хочет».

Также президент заявил, что Россия специально начала налоговый маневр в нефтяной сфере с целью давления на Минск. Ранее он не раз возражал против планов начать этот маневр, указывая, что в результате белорусские компании окажутся в невыгодном положении.

Еще одной причиной разногласий с Москвой он назвал требование, чтобы Беларусь покупала российскую нефть по ценам, выше мировых.

Лукашенко считает, что в результате давления Москвы возникает угроза институту президентства суверенной Беларуси, а быть последним президентом страны он не хочет.  
ForUm

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