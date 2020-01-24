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Когда человек совершает злые дела, он попадает под влияние злых духов.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в интервью «Церковной православной газете».

«Когда человек делает злые дела, он идет к демонам. Это напоминает такую картину: ребенок идет к привязанному на цепи зверю. Так и всякий человек, когда делает зло, то идет к этому привязанному зверю — демону и сам отдает себя в его зубы, а он его истязает. Тогда человек начинает мучиться и страдать», - рассказал Митрополит Онуфрий.

Он напомнил, что злые духи не всегда были такими.

«Из Священного Писания нам известно, что злые духи когда-то были в большой славе и чести у Бога, они были наполнены Божией силой и благодатью, но возгордились и из-за своей гордыни стали неспособны быть причастниками этой благодати. Из светлых величественных духов они превратились в темных, падших духов, которые наполнены злом, ненавистью, отчаянием, страхом», - отметил Предстоятель УПЦ.

Блаженнейший сказал, что «Бог является Всемогущим и Ему не представляет труда заставить каждого человека быть добрым, благочестивым, даже идеальным. Но Бог не делает этого, потому что Он даровал нам свободу воли».
ForUm

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