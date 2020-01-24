Команда Зеленского объявила конкурсы на руководителей двух госучреждений, занимающихся культурным наследием.

«Срочно! Розыск желающих изменить страну к лучшему. Успейте подать заявку до 24.01.2020. Не теряйте времени и скорее оставляйте свое резюме», - говорится на странице команды в Facebook.

Вакантны должности председателя Государственной инспекции культурного наследия и председателя Государственной службы охраны культурного наследия.

При этом пользователи отмечают, что пост выставлен с опозданием: «7 минут назад выставили, а до 24.01 надо подать. А какое сегодня число?».