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С начала января киевляне сдали на утилизацию в пункты приема более 11 тысяч новогодних елок. Символы новогодних праздников жители столицы могут принести в 15 пунктов сбора, открывшихся в каждом районе, сообщает пресс-служба КГГА.   

«Со 2 по 22 января на экологическую утилизацию в пункты приема поступило более 11 тыс. новогодних деревьев. Собранные дерева переделают на щепу и весной используют для хранения водного баланса лунок вечнозеленых растений. Работать пункты будут до 1 февраля, но при необходимости их работу можно продолжить. Призываю киевлян убирать елки из дома и продолжать их экологическую утилизацию. Тем более, елку можно привезти в любое время на спецплощадку и ее обязательно переработают», - отметил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Мальованый.

Правильная утилизация елок – важный вклад в борьбу с глобальным потеплением. Двухметровая ель, разлагаясь на мусорном полигоне, выбрасывает в атмосферу около 16 кг углекислого газа. Если дерево сжечь или переработать в щепу, углеродный след можно уменьшить в 5 раз.

Адреса пунктов приема:

просп. Голосеевский, 87-г;

ул. Тростянецкая, 58-А;

ул. Электротехническая, 26;

просп. Освободителей, 6;

просп. С. Бандеры, 26-А;

ул. Железнодорожное шоссе, 61;

ул. Дмитриевская, 16-а (производственная база);

ул. Бетховена, 8 (производственная база парк «Совки»);

ул. Новополевая, 95-А;

спуск Герцена, 6;

Бориспольское шоссе, 23 км;

просп. Броварской, 2а;

ул. Радистов, 1-в;

Никольское лесничество и Броварское лесничество, кв №72.
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