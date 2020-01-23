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Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачили в получении неправомерной выгоды первого заместителя начальника оперативного управления ГУ ГФС в Полтавской области.

По данным пресс-центра СБУ, полковник налоговой полиции требовал и получил от частного предпринимателя $85 тыс. за возвращение изъятого имущества и непривлечение к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. К противоправной деятельности чиновник привлек в качестве посредника своего знакомого.

Правоохранители задержали обоих злоумышленников соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в центре Полтавы во время получения всей суммы взятки.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Устанавливаются другие должностные лица налоговой, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.
ForUm

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