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Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство весной планирует серьезные изменения в налоговое законодательство, чтобы сделать его более справедливым. Об этом он заявил во время Украинского завтрака в Давосе, сообщает .

«У нас очень амбициозный президент и команда, которая требует изменений прямо сейчас. И поэтому все возможные реформы мы начинаем почти одновременно. Конечно нам нужно пересмотреть систему налогообложения, мы это понимаем, нам нужно ее упростить, сделать более справедливой. Весной мы планируем серьезные изменения в налоговое законодательство в сторону уменьшения и упрощения, но пока еще рано об этом говорить, архитектуру изменений мы представляем позже», - подчеркнул Гончарук.

Также, по словам Гончарука, правительство планирует продолжать валютную либерализацию.

 
ForUm

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